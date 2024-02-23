日經越三萬九千關破頂 台股新高

環球股市「東西升降」的格局明顯，只要把「由治及興」的香港視為地球的最西方，位於東邊的日本股市正式創下歷史新高，日經平均指數周四刷新了1989年經濟泡沫以來的高位，突破39,000點的大關。而同為「亞洲四小龍」的台灣，其主要股市指標──台灣加權指數昨日創下歷史新高。再往東跨越太平洋，是過去十多年一直處於長期大牛市格局的美國股市。若再往東望去、渡過大西洋後，歐洲的主要股市指數亦一同破頂。

新加坡成私募投資樞紐 日經指數周四收報39,098點，全日升836點或2.19%。股市破頂亦成為日本經濟擺脫「迷失三十年」的強力證據，有日本傳媒更形容，股市「預示着變革的起點而不是終點」，直言日本企業價值改革的競爭才剛在起跑線，未來資本市場的進步不會停滯。南韓學者亦認為，當地應該仿照日本進行上市公司改革，希望擺脫多年來拖累股價的「南韓折扣」（Korea Discount）現象。

除了二級市場表現強勁外，致同（香港）會計師事務所的報告亦指出，去年日本是最受私募股權投資者追捧的亞太區市場，其次是澳洲及印度。致同中國法證調查服務主管合夥人湯飆表示，由於投資者希望規避不斷上升的地緣政治風險，新加坡日益受到青睞，成為私募股權投資樞紐。

另邊廂，台灣加權指數受到英偉達業績帶來的半導體股利好氣氛推動而破頂，周四收升0.94%至18,852點。在歐洲，追蹤大型企業的STOXX 600指數於盤中亦高見495.81點，刷新了新高紀錄。

美製造業PMI佳 道指高開 美股方面，受到明星股英偉達的業績表現刺激，美股周四早段向好，以科技股為主的納指曾升353點，一度高見15,934點；標指升79點，報5,060點；道指亦升372點，報38,984點。

經濟數據方面，美國2月標普製造業採購經理指數（PMI）報51.5，勝預期；服務業PMI則報51.3，遜預期。另外，1月成屋銷售按月增長3.1%，至以年率計400萬間。上周首申領失業救濟人數報20.1萬人，少過預期；截至前周止持續申領人數則為186.2萬人。

聯儲局公布的會議紀錄顯示，當局關注過快減息所帶來的風險，並且不排除通脹回落的趨勢可能會停滯。有部分官員認為，即使開始減息後，縮減資產負債表的進程或仍會持續，將會在3月的議息會議上深入討論有關資產負債表的議題。