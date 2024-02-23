美企傳遭禁向中芯提供晶片材料
內地科技巨擘華為自去年推出Mate 60 Pro手機以來反應正面，惟換來美國憂慮中國已經成功繞過晶片禁令打造新型智能手機。據悉美國商務部最新要求當地企業停止向中芯國際(00981)提供半導體製造材料，進一步趕絕華為及中芯。中芯、華為、白宮和美國商務部均拒絕置評。
消息指，由於中美兩國近年關係緊張，不少美國企業已經停止向中芯主要運作部門SMIC South供貨，但唯獨美國企業英特格（Entegris）每年仍向中芯供應數以百萬美元計的原材料，而英特格主要生產過濾器、氣體、化學物質和處理晶圓的產品。
該企則表示，他們是根據有效的出口許可證出貨，一旦收到美國商務部暫停向中芯出口產品的許可，便會停止出貨。
商務部促再推晶片法案
與此同時，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）最新表示，需要繼續投資半導體製造業，若果想進一步在半導體產業領導全球，便需要有第二個《晶片與科學法案》。
她又提到，現時晶片產業太依賴亞洲，相關晶片主要應用於醫療和汽車各領域，認為美國要為相關範疇生產更多晶片；並強調這不代表所有晶片都要在美國生產，只是必須分散生產地點。
至於人工智能（AI）運算需求如日方中，她稱最近與OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）及其他尖端電子零件的客戶會晤，預測所需的晶片數量令人難以想像。
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