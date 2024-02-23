美企傳遭禁向中芯提供晶片材料

消息指，由於中美兩國近年關係緊張，不少美國企業已經停止向中芯主要運作部門SMIC South供貨，但唯獨美國企業英特格（Entegris）每年仍向中芯供應數以百萬美元計的原材料，而英特格主要生產過濾器、氣體、化學物質和處理晶圓的產品。

該企則表示，他們是根據有效的出口許可證出貨，一旦收到美國商務部暫停向中芯出口產品的許可，便會停止出貨。

商務部促再推晶片法案 與此同時，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）最新表示，需要繼續投資半導體製造業，若果想進一步在半導體產業領導全球，便需要有第二個《晶片與科學法案》。

她又提到，現時晶片產業太依賴亞洲，相關晶片主要應用於醫療和汽車各領域，認為美國要為相關範疇生產更多晶片；並強調這不代表所有晶片都要在美國生產，只是必須分散生產地點。

至於人工智能（AI）運算需求如日方中，她稱最近與OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）及其他尖端電子零件的客戶會晤，預測所需的晶片數量令人難以想像。