聯想收入連漲3季 盈利季升35%

截至去年底止9個月，集團收入按年跌12.7%至430.3億美元，盈利跌48.9%至7.63億美元，相當於每股基本盈利6.38美元。

集團指，多元化增長引擎持續發力，季內個人電腦以外業務在集團整體營業額中佔比42%，按年上升1.3個百分點。作為集團增長引擎的方案服務業務營業額首次突破20億美元的重要里程碑，營運利潤額創歷史新高，營運利潤率超過20%；基礎設施方案業務集團營業額實現季度增長，其存儲、軟件和服務業務的營業額達到創紀錄的10億美元；智能設備業務集團營業額重回增長軌道，表現優於市場預期。

大摩削PC業務增長預測 至於方案服務業務集團（SSG）維持雙位數的按年增長及20%以上的利潤率，營業額和營運利潤曾創新高，在數碼化辦公、混合雲、可持續發展等關鍵通用解決方案方面增長勢頭強勁。董事長兼行政總裁楊元慶預期，未來人工智能（AI）將會與每一個人每一個企業都愈來愈息息相關，聯想擁有獨特的優勢來引領這場混合式人工智能的變革。

券商摩根士丹利指，聯想季績略勝預期，主要由於個人電腦銷售改善，但這引發對今年3月底止第四財季的擔憂，因意味着去年底前庫存增加，有機會需時消化。該行將聯想今年個人電腦（PC）業務按年增長預測由4.3%降至2.6%，目標價9.7元，評級為「與大市同步」。該股昨收報8.84元，升3.27%。