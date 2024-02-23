英偉達績優 曾漲15%

上季數據中心收入增4倍 核心盈利飆近5倍 作為市場上最當炒的人工智能（AI）概念股，專注圖像處理器（GPU）晶片的無廠半導體設計公司英偉達（Nvidia）靠着其無可替代的技術優勢，再次交出一份令市場驚喜的季度業績。在數據中心收入按年暴漲逾4倍的推動下，該公司於截至1月28日止一季總收入為221.03億美元，按年升2.65倍；非公認會計準則（Non-GAAP）下的經調整純利亦達到128.39億美元，按年大增4.9倍，兩項數據均勝市場預期。消息刺激英偉達股價周四早段曾升15.45%，高見778.99美元，再創歷史新高。

所謂「淘金先富賣鏟人」，各家科技企業為了研發自家AI模型，耗費巨資擴張數據中心等AI基礎設施，因此英偉達的產品大受歡迎。行政總裁黃仁勳再次強調生成式AI的前景，並重申其「AI主權論」觀點──即不同的國家都會因為語言、歷史、文化、知識的差異，而希望打造出合身、數據安全、歸屬於自己的AI模型。

料AI熱潮再推高生意 他表示，日本、加拿大、法國以至全球各地都正在建設「主權AI基礎設施」，而AI正在演變成為一種全新的應用、運算方式，一個全新的產業正在形成，將會繼續推動英偉達的業務增長。展望本季度，英偉達預期收入會推一步增加至240億美元，相當於按年增長2.33倍；毛利率料達到76.3%，經營開支約35億美元。

回看上季度業績，數據中心收入按年增長4.09倍至184億美元，成為收入增長的主要動力。作為英偉達「老本行」的遊戲業務亦錄得不俗增長，收入按年大增56%至29億美元，主要受惠於期內推出的RTX 40 SUPER系列GPU，支援最新的「DLSS 3.5」AI技術。該技術可以利用AI功能提升遊戲的畫質，是其勝過競爭對手超微半導體（AMD）的一大撒手鐧。至於專業圖像化及汽車業務表現各異，收入分別按年增長1.05倍及下跌4%。

2030前或擁多數市佔 Global X ETFs研究分析師Tejas Dessai表示，英偉達在高端AI晶片領域享有領先地位，預計到2030年仍能夠佔據絕大部分的市佔率。除了AI處理器之外，英偉達廣泛的品項，例如互聯網解決方案，大大提高其在新興電腦運算領域中的獲利能力。

近年遭市場冷待的半導體老店英特爾（Intel）亦不甘落後，試圖跟上這股AI風潮。該公司行政總裁蓋爾辛格（Pat Gelsinger）在最新一場活動中表示，將會推出Intel Foundry系統級代工服務，助力AI技術應用及算力增長。他又更新了製程技術升級藍圖的資訊，包括目標在2027年前開發出新一代的「Intel 14A」及「14A-E」製程，以確保在2025至2030年期間重奪並保持先進製程技術的領先地位。

Intel獲微軟千億訂單 英特爾又透露，已獲得微軟150億美元（約1,170億港元）的訂單，後者將會使用英特爾18A製程技術生產的一款先進晶片，金額高於此前報稱的100億美元。作為AI技術領頭羊之一的微軟向英特爾下了如此巨額的訂單，某程度上亦證明了英特爾在技術上也許真的能與英偉達及台積電一較高下。

英偉達上季業績摘要 英偉達近月股價大漲