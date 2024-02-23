香港電訊賺49億 8厘息

期內，電訊服務收入為241.7億元，按年增長0.82%，EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）率為38.77%，擴闊0.64個百分點。

當中，本港數據服務收入增長6.16%至128.22億元，來自企業服務的升10%，反映生成式人工智能（Generative AI）、物聯網、網絡安全、智能城市等的需求加速增長。

上年收費電視收入跌5% 寬頻線路持續增加，下半年達164.7萬條，不同電話線路進一步降至222.7萬條（其中住宅再按年減少7.54%至107.9萬條），固網電話線減少不僅因為「移民影響持續」，亦與中小企市場疲弱，以及客戶轉移至流動通訊和寬頻有關。

電訊服務收入亦包含了收費電視（Now TV）去年收入跌5.36%至23.65億元，原因是前年轉播世界盃拉高了基數，亦因為經濟復甦未如預期令廣告開支減少，這個數字也較2021年低3.56%；單計去年下半年為11.6億元，按年跌10.49%。