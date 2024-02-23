數碼通半年純利2.4億 促頻譜扣稅

儘管公司估計頻譜成本已見頂，之後逐漸減輕，郭稱，此乃營運網絡的重要開支，以往能扣稅，現在卻不能，直至去年底產生累計5.38億元的重大財務影響，既推高經營成本，亦局限發展香港基建所需的額外投資。

期內，服務收入按年跌1.26%至23.03億元，不計預繳（電話卡）、流動虛擬網絡營運商（MVNO）和短訊則按年增長3.45%至20.39億元，原因包括漫遊收入按年彈64%至約3億元之際，5G家居寬頻產品和企業應用方案業務持續增長。

料今年漫遊業務復常 行政總裁劉若虹提到，去年12月漫遊收入為疫情前86%，按半年升9個百分點，今年1月升至90%，而實際上，個人客已經超過疫前，尚未復原的是商旅，預期會隨着本港重開逐漸改善，有信心今年接近100%，港人「北上」潮流亦有助漫遊收入復甦。

數碼通去年底淨現金達9.84億元，但劉稱沒打算回購股份，應運用穩健的資產負債表投資增長機遇，如方興未艾的企業應用方案。