攜程淨利潤飆6倍

該企去年第四季度淨營業收入103.25億元，按年升105.39%，按季跌24.85%，表現勝預期；淨利潤為12.97億元，按年跌36.95%，按季跌71.9%，扣除股權報酬費用、重估損益及相關稅務費用則賺27億元，按年有所增長；經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年大升約9倍，經調整EBITDA利潤率升至28%。

上季國際OTA預訂增70% 去年全年計，淨收入445.1億元，按年升122.12%；經調整EBITDA利潤率31%，按年升20個百分點。上季，內地的酒店預訂按年增長超過130%；出境酒店和機票預訂恢復到2019年疫情前同期水平的80%以上，相比國際航空業客運量恢復至60%。公司國際網上旅行社（OTA）平台的總預訂按年增長超過70%。

攜程董事會執行主席梁建章表示，去年在旅遊熱潮的推動下，集團的國際業務取得了顯著增長，並將持續關注全球化和人工智能創新，進一步探索未來的機遇。集團首席執行官孫潔表示，全球旅遊業表現出卓越的韌性，並有望維持其增長趨勢。

股價破頂 富瑞睇$479 集團又指，市場供應情況正在改善，出入境航班數量穩步回升，簽證政策變得愈來愈有利，如向中國旅客提供免簽證政策的國家和地區，在春節期間表現出更好的復甦，表明未來一年出境旅遊強勁增長的潛力；又指按最近春節假期的數據，出境旅遊航空公司和酒店的預訂量完全反彈，超過2019年水平。

券商富瑞表示，考慮到攜程最新的業務趨勢，預計今年全年總收入將按年增長約17%，non-GAAP營業溢利率約27.5%。該行將攜程的美股目標價調高7%，由56美元升至60美元；而港股目標價479港元，評級「買入」，該股昨收市升7.3%，收報355.6港元，為來港上市後新高。