攜程淨利潤飆6倍
全年收入445億 看好出境遊潛力
受惠去年中港全面走出疫情，市道復常，旅遊平台攜程集團(09961)公布，去年淨利潤為99.18億元（人民幣‧下同），按年增長606.91%；按非公認會計準則（non-GAAP）計之淨利潤則為130.71億元，按年升910.12%。不過，去年第四季度non-GAAP淨利潤為26.75億元，按年雖升437.15%，按季則跌45.37%；經攤薄的每股普通股和每股存託憑證收益為1.94元，一定程度反映去年下半年的增長動力有所放緩。
該企去年第四季度淨營業收入103.25億元，按年升105.39%，按季跌24.85%，表現勝預期；淨利潤為12.97億元，按年跌36.95%，按季跌71.9%，扣除股權報酬費用、重估損益及相關稅務費用則賺27億元，按年有所增長；經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年大升約9倍，經調整EBITDA利潤率升至28%。
上季國際OTA預訂增70%
去年全年計，淨收入445.1億元，按年升122.12%；經調整EBITDA利潤率31%，按年升20個百分點。上季，內地的酒店預訂按年增長超過130%；出境酒店和機票預訂恢復到2019年疫情前同期水平的80%以上，相比國際航空業客運量恢復至60%。公司國際網上旅行社（OTA）平台的總預訂按年增長超過70%。
攜程董事會執行主席梁建章表示，去年在旅遊熱潮的推動下，集團的國際業務取得了顯著增長，並將持續關注全球化和人工智能創新，進一步探索未來的機遇。集團首席執行官孫潔表示，全球旅遊業表現出卓越的韌性，並有望維持其增長趨勢。
股價破頂 富瑞睇$479
集團又指，市場供應情況正在改善，出入境航班數量穩步回升，簽證政策變得愈來愈有利，如向中國旅客提供免簽證政策的國家和地區，在春節期間表現出更好的復甦，表明未來一年出境旅遊強勁增長的潛力；又指按最近春節假期的數據，出境旅遊航空公司和酒店的預訂量完全反彈，超過2019年水平。
券商富瑞表示，考慮到攜程最新的業務趨勢，預計今年全年總收入將按年增長約17%，non-GAAP營業溢利率約27.5%。該行將攜程的美股目標價調高7%，由56美元升至60美元；而港股目標價479港元，評級「買入」，該股昨收市升7.3%，收報355.6港元，為來港上市後新高。
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