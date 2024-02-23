希慎減派息25% 需審慎理財

管理層宣派第二次中期息每股81仙，按年少三成；連同第一次中期息27仙，全年派息少兩成半至108仙。首席財務總監賀樹仁表示，「要審慎理財，不調整派息是不切實際的做法」。他冀重訂派息後，未來幾年股息可以相對穩定下來，惟實際分派仍要視乎未來情況；又指今年到期債務只佔集團總債務的0.6%，換言之今年沒有還款壓力。

預留資金作長遠發展 主席利蘊蓮承認，減派息是保守的做法，但她對香港有信心，認為會愈來愈好和吸引，故需要資金為長遠計劃做準備。

撇除投資物業公平值變動等非現金項目後，希慎去年基本溢利為18.32億元，按年跌13.95%。期內，集團旗下寫字樓和商舖的營業額俱跌約6.7%，分別至14.72億元和15.33億元，出租率分別稍降一個百分點和兩個百分點至89%和97%。

該企去年住宅分部營業額2.05億元，按年跌14.2%。投資銀行摩根士丹利認為，希慎去年業績遜預期，主要因為缺乏大埔林海山城住宅項目利潤入帳、上海利園的貢獻延遲，以及EBIT（除利息和稅前盈利）利潤率較低所造成；全年派息相當於股息率7.9厘，現金派息共11億元，後者未能以估算現金盈利8億元覆蓋。