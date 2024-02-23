保利預告去年多賺七成 股價漲4%
內地國營房產發展商保利置業集團(00119)昨日發盈喜，預告去年錄純利按年增長超過70%，對上一年同期賺8.16億元人民幣，雖然主要是年內結轉高利潤項目佔比減少，稅費支出總額顯著下降，消息仍刺激該股揚升4.08%，以全日最高位1.53元收市。
保利去年純利增長的原因，還包括人民幣貶值錄得的匯兌虧損金額按年減少，以及發展中物業及持作出售物業之減值撥備金額按年有所下降。
內銀降定存息紓壓
另一方面，作為提振樓市的最新舉措，中國人民銀行本周宣布把房貸利率的參考基準，即5年期以上的貸款市場報價利率（LPR）下調25點子至3.95厘。
不過，隨着貸款利率下行，綜合內地媒體報道，多家內地中小銀行一同下調人民幣定期存款牌價，以緩解息差收窄壓力。據報，此輪跟進下調存款利率的主要多為廣西地區農商行及村鎮銀行。其中靈川深通村鎮銀行及扶綏深通村鎮銀行均把5年期及3年期的人民幣定存牌價調低至3.2厘，分別下調65點子及20點子，兩年期牌價均調低20點子至2.55厘；臨桂農商行亦將5年及3年期定存利率各調低30點子及20點子至3.2厘，活期存款利率亦調低5點子至0.2厘。
業內人士指，LPR大幅調整後，貸款利率之後顯著下行，可是銀行負債成本相對剛性，息差持續收窄，存款利率還有繼續下調的必要，亦相信之後存款利率易降難升。
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