保利預告去年多賺七成 股價漲4%

另一方面，作為提振樓市的最新舉措，中國人民銀行本周宣布把房貸利率的參考基準，即5年期以上的貸款市場報價利率（LPR）下調25點子至3.95厘。

不過，隨着貸款利率下行，綜合內地媒體報道，多家內地中小銀行一同下調人民幣定期存款牌價，以緩解息差收窄壓力。據報，此輪跟進下調存款利率的主要多為廣西地區農商行及村鎮銀行。其中靈川深通村鎮銀行及扶綏深通村鎮銀行均把5年期及3年期的人民幣定存牌價調低至3.2厘，分別下調65點子及20點子，兩年期牌價均調低20點子至2.55厘；臨桂農商行亦將5年及3年期定存利率各調低30點子及20點子至3.2厘，活期存款利率亦調低5點子至0.2厘。