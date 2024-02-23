信置半年盈利26億增6%

財務穩健 持現金432億 展望今年，主席黃志祥表示，將在不斷變化的宏觀環境中保持警惕和靈活，相信憑藉財政穩健等策略，有助應對經濟環境的挑戰和把握機遇。上半財年信置財務表現強勁，財務收益淨額達11.5億元，按年大升97.98%；在去年12月31日擁有淨現金432.98億元，按半年增長3.1%。

期內該企應佔物業銷售總收入為66.34億元，按年增長70.15%，主要來自出西南九龍的維港滙第二期、旺角ONE SOHO，以及出售於過往財政年度完成項目的餘下住宅單位及車位等。未入帳之應佔合約銷售總額逾94億元，當中約22億元將在本財政年度下半年預期入帳。

集團對香港地產市場保持審慎樂觀態度，將推售4個新項目，已取得預售樓花同意書的兩個項目是位於中環的ONE CENTRAL PLACE及元朗的柏瓏III；且預期油塘通風樓物業發展項目及日出康城第13期物業發展項目將於今年獲發預售樓花同意書。集團在內地、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約1,950萬方呎，足以應付未來數年的發展需要。

投資物業方面，集團應佔總租金收益為17.76億元，按年上升2.8%，主要是受惠於通關以及遊客和商務旅客重遊香港帶動經濟氣氛、營業額租金上升和新物業貢獻增加；淨租金收益微降0.72%至14.69億元，主要是由於新項目所產生的額外租賃相關費用，以及為維持物業品質而增加的維修和保養費用。

展望今年，業績報告內表示，隨着航空客運量恢復和機票回復正常價格，該企已做好準備以滿足旅遊人數增加的需求。惟行業競爭仍然激烈，管理層會密切關注市場動態，謹慎管理成本。

信和系中期業績摘要