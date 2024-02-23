滬綜連升7日 邁3千關

內地連日出招穩定股市，日前傳出內地擬禁主要金融機構在A股開收盤時段淨賣出後，A股周四低開高走，滬綜指收升1.27%，以全日最高位2,988點收市，直逼3,000點大關，連揚7日，為3年半以來最長升浪。

深成指昨日亦一度高見9,050點，全日報9,043點，升0.76%。創業板指數收報1,757點，升0.31%。滬深兩市超過4,500隻個股上漲；兩市成交8,224億元（人民幣‧下同），外資經滬深股通淨買入36.9億元A股。人民銀行昨日開展580億元7天期逆回購操作，利率繼續持平於1.8厘，單日淨回籠1,970億元。

人幣國際支付份額史上次高 對於外界屢傳限制沽空，中國證監會稱，滬深交易所近日只是依規監管個別機構的異常交易行為，不是限制賣出，下一步該會將指導兩所和中國金融期貨交易所完善異常交易監管標準，打擊造市和內幕交易等違法行為。

此外，環球銀行金融電訊協會（SWIFT）交易數據顯示，上月人民幣國際支付份額4.51%，升至紀錄次高水平，維持位居全球支付最活躍貨幣的第4位。

在岸人民幣兌每美元於昨午4時半官方收報7.1859，較前一個交易日官方收漲28點子，較上一日夜盤收盤漲46點子。離岸價曾高見7.1856，下午6時30分報7.1922。官方開出的中間價報7.1018，按日升12點子。

中國商務部稱，新年期間消費市場開局良好，服務消費快速增長，該部重點監測的餐飲企業銷售額按年升17%，電商平台即時零售銷售額增長32.2%，預計今年首季消費市場平穩增長，下一步將認真組織開展消費促進年系列活動，落實好各項促消費措施，推動消費持續擴大。