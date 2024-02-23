恒指3連漲 北水6日掃貨205億

港股升勢持續，恒生指數周四收市揚239點，連升3日，累計彈587點，「北水」繼續買貨，單日吸金47.76億元，為本月最多，6日累計淨流入205.42億元。

恒指低開13點，最多跌78點，低見16,424點，其後跟隨A股倒升，並以全日高位16,742點收市，創今年初以來新高。國企指數收報5,758點，升115點或2.05%；科技指數彈58點或1.75%，收報3,410點。單日成交1,001.22億元，按日縮18.24%。

順豐擬再申港掛牌 隨着大市回勇，企業亦再部署在港上市。內地速遞龍頭順豐控股去年8月向聯交所提交的上市申請，因時限已過而失效，據報公司計劃再度提交申請，集資約10億至20億美元（約78億至156億港元）。

會計師行羅兵咸永道中國內地媒體行業主管合夥人蔡智鋒認為，今年香港新股市場將較去年好，帶動企業的市盈率回升，又透露自機器人公司去年在港掛牌後，接獲愈來愈多同類及相關企業，計劃在港上市的查詢。

羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊行業主管合夥人周偉然補充，去年市場環境確實有挑戰，不少科技行業公司的前期投資者，特別是風險投資者，有退出的需求，以釋放資金再投資新項目，也會帶動企業上市需求。

受全球資本市場發展放緩，羅兵咸永道報告顯示，去年下半年中國科技、媒體及通訊（TMT）企業新股量價齊跌，僅錄50宗，較上半年少16宗，集資額亦跌約25%，至618億元人民幣。