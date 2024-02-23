本地富豪身家去年縮2184億

福布斯公布50大香港富豪榜，富豪們總計的財富從去年的3,240億美元降至2,960億美元（約2.3萬億港元），即蒸發約2,184億港元；當中30名上榜富豪的資產縮水，主要受累港經濟在疫情後的復甦速度慢於預期，新股市場低迷、房地產行業停滯不前，及恒生指數疲弱。

IIF：全球債務新高 國際金融中心富豪身家縮水，另一邊廂，全球整體債務繼續膨脹。國際金融協會（IIF）公布的數據顯示，全球去年債務飆升至紀錄新高的313萬億美元（約2,441萬億港元），發展中國家債務佔國內生產總值（GDP）比率同樣創新高。

IIF指出，去年全球債務按年上升逾15萬億美元，當中55%新增債務屬於發達國家，主要是美國、法國及德國。在新興市場，債務累積主要集中在中國、印度及巴西。此外，全球債務佔GDP比率跌兩個百分點至330%。不過，發展中國家的比率有所上升，特別是印度、阿根廷、中國、俄羅斯和馬來西亞等。

報告認為，隨着美國聯儲局或將展開減息，政策利率及美元前景變得不明朗，或進一步加劇市場波動，導致高度依賴外債的國家，情況變得更困難。世界銀行副首席經濟師Ayhan Kose亦警告，發展中國家需要提振經濟增長，以應對高借貸成本急速變化。