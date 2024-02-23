外企星洲設總部 多港逾兩倍

外界經常比較香港和新加坡的發展，有調查發現，愈來愈多跨國企業選址新加坡為亞洲總部，去年數目更多達4,200家，較香港的1,336家高出逾兩倍，明顯擴大領先優勢，香港可謂相形見絀！

馭勢國際總部落戶香港 至於選擇落戶星洲的原因，不外乎是當地與西方關係更好、人才儲備更廣泛、經濟多元、稅收優惠等，而不少內地企業為了「對沖地緣政治風險」及擴大影響力，也選擇了新加坡而非香港，包括字節跳動母公司TikTok和網上快時尚時裝零售商Shein，均在新加坡設業務中心。

不過，仍有內地企業選擇落戶香港。最新有北京人工智能（AI）無人駕駛公司馭勢科技宣布，將於本港設立國際總部，透過香港將業務拓展至世界各地，並有意在香港設立研發中心，專注為海外發展提供技術支援。

馭勢科技在北京起家，在內地設有兩間研發中心。現時該企在香港國際機場提供的無人駕駛車輛數量逾50輛，包括電動行李車、無人駕駛巡邏車及穿梭巴士，實際無人駕駛營運里程超過70萬公里。