港財政失衡 經濟恐下行

通脹連續3個月放緩 惠譽：股樓不穩 本港本年度料再錄千億元財政赤字，而最新公布的1月份整體消費物價按年升1.7%，升幅較去年12月收縮0.7個百分點，且連續3個月放緩。國際評級機構惠譽預期，香港財政在未來幾年不太可能恢復平衡，儘管不會對信貸狀況帶來迫切壓力，確認香港「AA-」評級，評級展望穩定，但提醒多重不明朗因素下，經濟增長前景有下行風險。

剔除一次性紓困措施後，本港基本通脹率按年升0.8%，升幅按月收窄0.6個百分點。政府發言人表示，部分受農曆新年時間不同所造成的基數效應影響，1月份基本消費物價通脹明顯放緩，因此有待2月份數據後，將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。

維持港信貸評級不變 惠譽維持香港長期外幣發行人違約評級（IDR）「AA-」評級，即其IDR評級分類中第4高評級，並較內地評級「A+」高出一級。該行解釋，香港評級受龐大財政緩衝，加上有強勁的外部融資，以及較高的人均收入水平支持，評級亦反映香港與內地更緊密的關係。

惠譽看好本港旅遊業穩步復甦，加上外部需求逐步穩定，將支撐經濟前景，預測今年經濟增長約3%，而港府2024/25財年的預算赤字佔本地生產總值（GDP）比例，將由2023/24財年的5.9%，降至約3.2%。

新地：財富失2.5萬億 不過，惠譽指出，今年香港商品出口將繼續面臨全球需求疲軟挑戰，而本港面對樓市不確定、金融狀況偏緊、政府財政支持減少等不利因素，中國經濟增長動力減弱、利率長期處於高位等對經濟構成下行風險。

市場籲研引入新稅種 本港過去依賴賣地收入及印花稅稅收，香港稅務學會建議港府就引入新稅種的可能性及方案進行研究，包括消費稅、增值稅、電子貿易稅、碳稅等。該學會名譽秘書曾詠雅直言，若一直不就拓闊稅基進行研究，只會停滯不前，強調提倡引入新稅種目的非增加政府整體收入，而是令政府稅收更多元化，減低收入的波動性。

隨着全球最低稅率（BEPS 2.0）將於2025年起在香港實行，該學會認為，在後BEPS 2.0時代，制訂一系列措施以確保香港稅務競爭力尤為重要，當中包括為企業提供稅務簡化和提高稅務確定性的措施，以及促進重要戰略行業發展的措施，如創新科技行業。

新地郭基煇表示，地產建設商會已表達集團的撤辣訴求。 香港信貸評級