專家點評：樓價未見底 恐掀惡性循環

近期本港地產市場低迷，香港恒生地產指數在2023年大跌三成，更較2019年4月的歷史高位重挫六成。據香港金融管理局數據，截至2023年12月底，負資產的房貸規模，從9月的593億元增加1.2倍至1,313億元，刷新2003年以來最高水平。另有數據顯示，2023年香港房屋交易總計5.8萬間，按年減少2.7%，且為1991年以來最低水平，房屋交易總額減少13.8%至4,779億元，跌至10年最低。

從股市表現來看，近期本港4大地產開發商股價雖一度反彈，但均接近歷史低位，截至2月初止的近一年及5年跌幅，分別在28至33%，及43至80%之間。第一太平戴維斯公司預計，由於高息環境等原因，香港市區豪宅住宅價格今年挫逾10%，表現是其追蹤30多個全球主要城市中最弱。

影響銀行撥備 或收緊借貸 物業價格波動通常會令金融市場表現疲弱，亦能引發銀行危機。物業價格下挫通常會對銀行業造成打擊，故本港地產市場的低迷可能對本港銀行業造成不利影響，或影響銀行業擔保品價值及銀行撥備水平，甚至進一步影響本港經濟發展。

企業通常用物業作為擔保進行融資，以獲得足夠資金來促進自身發展。然而，物業價值下跌，銀行可能降低或切斷企業信用額度，從而影響相關企業的營運現金流儲備，拖累相關企業及總體經濟發展，造成物業表現愈差對經濟影響愈大的局面，經濟表現差亦會出現影響物業價格等連鎖反應。

企業融資添壓 經濟更難捱 有消息人士稱，香港一些主要銀行已停止向本港槓桿率高、實力弱的企業提供新貸款，或導致該等企業轉求民間信貸市場中的高利率貸款，隨着本港地產市場的不確定前景加劇，許多銀行減少房貸數量，並要求增加擔保品。如消息屬實，可能對相關企業融資成本造成壓力，進一步拖累本港樓市及經濟表現。

現時建議投資者關注香港樓價問題，及相關發展對銀行業和本港經濟的影響。雖然香港不能利用貨幣政策來防範資產價格過度波動，但或可運用審慎的監管政策，限制銀行體系因物業價格波動所承受的風險及影響，以促進本港經濟健康發展。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）