宏觀剖析：日股後市聚焦圓匯變化

對於日圓及日本股市前景而言，有3大關鍵因素推動日本股市當前錄得強勁表現，包括強勁的全球經濟和增長、日圓疲弱有助出口企業營運，以及企業管治改革提升股東回報。

日股升勢主要集中於大型股，但集中程度未及美股。與更廣泛的東證指數相比，出口商和科技公司在日經225指數中佔比較重，而該指數現處於3年以來的高位。雖然在一定程度上外國投資者買入大型股帶動該指數做好，但基本面仍是主要驅動因素，當中，日圓疲弱支撐出口企業，而人工智能和硬件科技需求及盈利則帶動科技股上揚。

當地市值較大的價值股回報亦持續領先，部分可歸因於日圓疲弱提高盈利能力。在東證指數中，約48%的盈利來自日本以外的地區，當中15%來自美國。這個因素具有周期性，並且受到美國和日本的央行政策和通脹影響——展望未來，日圓有望轉強，而隨着美國利率見頂，日圓或不會進一步大幅貶值。

企業改革進程惹關注 關注企業改革仍將是持續釋放日股價值的關鍵，持續提升企業管治水平對改善未來日本股票市場的回報至關重要。

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