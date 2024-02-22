大行觀點：短線投資保本 博升寄望內地

雖然內地持續的政策支持將推動2024年能達到經濟增長5%左右的潛在目標，但考慮到近期政策加大力度，不排除在非常規措施推動下，出現上升情景的可能。短期內投資者可考慮偏重防禦性的配置，如果內地政策有驚喜，則應該轉向對宏觀復甦更敏感的增長股。

信用債方面，亞洲投資級債券有望取得不錯的風險回報，中資高收益房企債券則保持謹慎態度。由於中國增長復甦動力依然偏弱，加上政策寬鬆預期，預計人民幣兌每美元將在7至7.3的區間內波動，今年下半年或在7.15附近徘徊。

AI熱潮利好晶片軟件業 內地今年財政政策將發揮主要作用，預計今年財政赤字佔國內生產總值（GDP）的比率將設定在3.5%左右，國債發行規模也將擴大，地方債額度應該與去年相似，考慮到內地政府歷來不樂見總體赤字率高於3%，以上財政目標應該是不錯的結果。此外，去年底增發一萬億元（人民幣‧下同）特別國債中的大部分將用於支持今年的財政支出，另有報道稱，相關部門已在考慮是否再次增發一萬億元國債。總體而言，這意味着今年財政擴張力度應該比去年明顯加大。

短期內，建議偏防禦的配置，重點關注盈利增長韌性強、能見度較高及股息收益率穩健的股份，在政策落實並促進增長企穩之前，此類股份的表現應該更具韌性，包括部分國有銀行、公用事業及電訊領域的精選公司。利用便宜的估值來布局內地新增長動力的中長期受益者，尤其是能把握消費趨勢變化、科技生態系統和人工智能（AI）等大趨勢的公司，以及在海外的業務強勁並不斷擴大市佔率的企業。

流動裝置產業用了逾10年才實現收入增長15倍，而AI產業只需要5年就能達到這一目標。AI仍將是2024至2030年推動全球科技股走勢的關鍵主題，預計2024年半導體和軟件在AI熱潮中佔據有利位置，將實現雙位數盈利增長，營業利潤率將超過30%。

可持續投資策略趨成熟 另外，預計可持續投資（SI）將在今年繼續走向成熟。利率下降的環境將有利於更廣泛的可持續發展投入，故建議將此納入投資組合，並探用多元化配置。

可持續債券新債發行量料將保持或高於去年的水平，當中，內地是主權和企業綠色債券的最大發行國，並有望在今年繼續保持領先。氣候債券倡議組織（The Climate Bonds Initiative）關注內地方興未艾的「轉型債券」市場。對投資者而言，優質品種可提供不錯的風險回報，因其總體收益率仍具吸引力。

至於價值主張（Value Proposition）的零售趨勢、海外擴張和科技供應鏈將是「中國經濟3.0」新常態下的3大投資核心驅動因素。投資者可關注受益於這些因素的板塊，包括汽車、消費、醫療保健、科技和網遊。

瑞銀財富管理投資總監辦公室