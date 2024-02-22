黃竹坑工廈頻開單 涉6000萬 呎售4千

上述單位包括低層B及C室，面積約6,090方呎，以約2,436萬元易手。另外，中層C室及高層D室，面積約3,545方呎及2,545方呎，成交價分別約1,418萬元與1,018萬元。而一個低層D室，面積約3,000方呎，以約1,200萬元成交。由於該批單位平均呎價都均屬4,000元，未知有關成交是否全數由同一買家購入，抑或屬內部轉讓等。