黃竹坑工廈頻開單 涉6000萬 呎售4千
市區具重建價值工廈受追捧。鄰近港鐵黃竹坑站的怡達工業大廈，今年內連錄多宗買賣登記，涉及成交金額共逾6,000萬元，平均成交呎價僅約4,000元。
上述單位包括低層B及C室，面積約6,090方呎，以約2,436萬元易手。另外，中層C室及高層D室，面積約3,545方呎及2,545方呎，成交價分別約1,418萬元與1,018萬元。而一個低層D室，面積約3,000方呎，以約1,200萬元成交。由於該批單位平均呎價都均屬4,000元，未知有關成交是否全數由同一買家購入，抑或屬內部轉讓等。
招商局大廈中層嗌1.15億
消息指，元朗媽橫路21至43號地下單號舖連閣樓，建築面積分別約800方呎及約700方呎，以約1,288萬元易手。物業逾26年升值近1,000萬元。
此外，美聯商業蕭惠碧稱，上環信德中心東翼招商局大廈中層12至16室，建築面積約6,223方呎，業主以意向價約1.15億元放售，呎價約18,500元。資料顯示，去年9月同廈9樓12室，面積約2,114方呎，以約3,900萬元易手。
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