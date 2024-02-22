豪景賣公屋價 兩房僅290萬

樓價顯著回落，兩房私樓做價驚現跌到「2字頭」，貼近公屋價位。青龍頭豪景花園一口氣錄兩宗同類低價買賣，兩房單位只售290萬元。

中原譚榮輝表示，上述單位包括6座低層C室，實用面積約365方呎，兩房間隔，望內園景，叫價310萬元，減價20萬元成交，呎價約7,945元，原業主於2014年以288萬元購入，持貨約10年帳面只獲利兩萬元。

他又指，同屋苑另一個3座低層E室，實用面積約364方呎，同為兩房設計，叫價318萬元，減至296萬元獲外區上車客承接，呎價約8,132元。

元朗樓不足3年貶32% 元朗二手市場本月錄至少兩宗樓價低於「3球」私樓買賣。市場消息透露，好順泰大廈A座中低層單位，實用面積約290方呎，以290萬元成交，呎價險守一萬元。單位2021年購入價達425萬元，不足3年帳面跌價135萬元，或貶值約32%。

天水圍嘉湖山莊兩房戶做價維持「3字頭」價位。中原王樹明稱，屋苑7日錄約7宗買賣，其中麗湖居9座高層F室，實用面積約442方呎，減價12萬元，以388萬元沽出，呎價約8,778元，新買家為收租投資者。