上月二手轉讓平均僅賺30% 13年新低

二手樓價尋底，賣樓賺幅大不如前。利嘉閣報告指，1月每宗二手轉讓平均賺幅僅約30.4%，按月再跌約0.7個百分點，連挫3個月，創13年半新低。

美孚賣585萬 9年蝕55萬 該行表示，1月全港1,517宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，獲利比例佔約71.1%，按月回升約0.9個百分點。同期帳面錄得虧損達421宗，佔比約27.8%，按月少一個百分點，蝕讓比例仍屬逾14年半次高。而將軍澳日出康城買賣期內每宗賺幅僅約2.1%。

昨日二手市場單日再現逾10宗蝕讓。利嘉閣郭永峰稱，荔枝角美孚新邨8期百老匯街114號極高層D室兩房戶，實用面積約680方呎，以585萬元成交，呎價約8,603元，原業主持貨約9年，帳面仍虧蝕55萬元。

香港置業唐榮花稱，將軍澳新都城2期3座高層F室，實用面積約363方呎，放盤逾一年，減價約96萬元，以約548萬元成交，呎價約15,096元，逾3年帳面貶值約15%。

西南九龍匯璽II連環損手。市場消息透露，屋苑3B座中層戶，實用面積約349方呎，售價710萬元，呎價約20,344元，原業主2021年底二手購入，兩年多帳面貶值約19%。同座另一個低層戶，成交價639.8萬元，兩年多蝕逾150萬元。

OASIS KAI TAK傳跌穿5球 啟德新發展區繼續重災。消息稱，OASIS KAI TAK第3座低層開放式單位，樓價跌穿「5球」，剛以470萬元成交，呎價約17,091元，逾6年帳面貶值約13.6%。同區嘉峯匯低座1座低層戶，成交價1,400萬元，較約3年前購入價帳面低約286萬元。

新界私樓業主低於購入價出貨。利嘉閣郭敏輝稱，粉嶺御庭軒6座中層D室兩房戶，有裝修，減價至462萬元成交，呎價約11,000元，約3年帳面貶值22.4%。消息指，東涌昇薈5座高層四房海景單位，售價1,475萬元，不足4年帳面虧蝕75萬元。