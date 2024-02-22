一手樓醞釀開盤潮

Blue Coast料3月賣 康城12期快命名 財政預算案公布前夕，一手市場醞釀開盤潮。長實集團( 01113 )發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第3期，昨正式公布命名為Blue Coast，最快3月開售。會德豐地產旗下的將軍澳日出康城12期項目，有機會短期內舉行命名儀式。

Blue Coast位處商場上蓋，兩期住宅項目共提供1,200伙，第3B期佔當中642伙。長實集團執行董事趙國雄表示，項目正準備示範單位及樓書。被問及會否再以「深水炸彈價」推售，他指，該盤現階段成本價為每方呎2.8萬元，隨着息口上升，成本可能更高，開價稍後再揭盅。年內亦將推售啟德跑道區第4E區2號項目及觀塘安達臣道項目。

是次命名儀式同步直播至北京、上海及新加坡等地。集團營業部首席經理郭子威稱，會將項目推廣至多個城市，吸納各路客源。

集團營業部助理首席經理楊桂玲指出，樓盤為港島南岸項目中規模最大，並設有專屬升降機，連接住宅平台及商場。資料顯示，項目提供的單位間隔涵蓋兩房至四房戶，預計關鍵日期為2025年12月。

會地冀每季有樓賣 大型新盤戰意高昂。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，集團籌備今年推售至少5個全新項目，涉近2,200伙，期望每季有樓賣。作為重頭戲為將軍澳日出康城12期項目，第1期提供650伙，第2期則涉685伙，主打一房及兩房，快將公布命名。而灣仔春園街住宅項目提供88伙，有望第二季推出。

與其他發展商合作的啟德承豐道19號項目第1期，將緊接下半年登場。年底則推黃竹坑港島南岸第6期，涉463伙。總結集團去年銷售成績，會德豐地產主席梁志堅指，期間售出約1,030伙，銷售總額達161億元，按年升約67%，今年將維持貨如輪轉銷售策略。