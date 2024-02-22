簡訊一覽
●由國資委擁有的國藥集團擬以每股4.6元私有化中國中藥(00570)，作價較其停牌前股價3.43元溢價34.11%，私有化生效後將申撤其上市地位，股份今日復牌。
●富力地產(02777)公布，收到上交所紀律處分決定書，指公司董事長李思廉、時任總經理張力等管理層未能勤勉盡責，對公司違規行為負有主要責任，故予以公開譴責。
●市場研究機構IDC發表去年第四季中國平板電腦季度追蹤報告顯示，出貨量約817萬部，按年跌約5.7%，其中消費市場跌7.3%，商用市場增長13.8%。上季華為出貨量超越蘋果公司（Apple Inc.）而摘冠，是自2010年以來首次出現榜首品牌更替。此外，華為明日將發表新款摺疊屏幕手機Pocket 2，與小米集團(01810)旗艦手機14 Ultra同日發布。
●宏利金融(00945)宣布，已獲多倫多證券交易所批准其「常規發行人要約」計劃，可通過回購以注銷不多於5,000萬股宏利普通股，佔已發行流通的普通股約2.8%。該企回購將於2月23日展開，直至2025年2月22日或完成回購較早日期止。
●陽光100中國(02608)披露，最近獲悉持有公司64.77%股權的控股股東樂昇，於1月17日被法院發出清盤令，公司正評估此舉可能對業務運營和財務狀況造成的影響。
●AlipayHK宣布，3月起使用除中銀、渣打及恒生以外的信用卡轉帳，將收取4%手續費，不再設有手續費豁免上限。
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