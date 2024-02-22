英倫銀行：通脹未達標可照減息

英國去年下半年陷經濟衰退，令減息谷經濟的呼聲高漲。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）在出席國會會議時明言，顯然不需要通脹回落至目標水平才減息，即暗示可能提前減息。其言論發布後，英鎊兌美元曾微跌約0.02%至1.2616，兌港元為9.86算。

當地上兩個月的通脹俱按年增長4%，似乎離英倫銀行的目標2%仍有距離。不過，貝利指市場押注英國利率今年回落「並非不合理」，他也不討厭減息，只是「貨幣政策何時放鬆、放鬆多少，取決於解決具黏性的通脹的進一步進展」。

對於上兩季度經濟衰退，他謂現時可能經已完結，因為看到經濟顯著上升的迹象，並重申英倫銀行早前的預測，即今個春天通脹有機會回落至2%，但之後或會再上升，要減息必須看到更多利好的證據。而市場目前一般預測英國會在今年8月啟動減息，全年或減3次，每次0.25厘。

澳洲工資增幅近14年高 同為英聯邦國家的澳洲經濟似乎稍好。當地統計局公布的數據顯示，統計平均基礎工資的薪酬價格指數去年升4.2%，優於預期的4.1%，也跑贏去年全年通脹率的4.1%，是近3年來實際工資首次出現增長，也是自2009年3月以來的最高薪酬增幅。

澳洲牛津經濟研究院表示，勞動力市場的緊張狀況正在放緩，未來薪資增長或回落至每季0.8至0.9%。不過，有分析指出，薪酬上升亦有可能會影響通脹，何時減息仍是未知數，但肯定利率經已見頂。澳洲上月通脹率為3.1%。

加拿大方面，其1月通脹率年率為2.9%，遠低於去年12月的3.4%。市場預期，雖然通脹仍有變數，但加國央行很可能在6月後開始減息。