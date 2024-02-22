日上月出口增11.9% 再陷貿赤

日圓弱勢，帶動日本1月出口金額達7.33萬億日圓（約3,819億港元），創下歷年同月新高，表現勝預期，按年增長11.9%，較去年12月高出2.2個百分點，主要受惠汽車、晶片設備出口大增。

至於1月日本汽車、半導體等製造設備以及汽車零組件的出口金額按年升幅分別為31.6%、27.5%及22.1%。整體而言，1月貿易逆差為1.75萬億日圓，是4個月來第3度陷入逆差。

按地區計，1月日本對美國的出口額按年大增15.6%至1.42萬億日圓，是連續第28個月出現增長，出口額亦創下歷年同月最高，對美順差金額則按年擴闊48.5%至4,150億日圓，連升12個月。

上月日本對華出口連升兩個月，再升29.2%至1.25萬億日圓，惟屬連續第34個月陷入貿易逆差，金額為9,595億日圓。另1月日本對中國的半導體等製造設備出口額按年急升84.7%。

日本股市方面，日經平均指數連跌3日，昨跌101點或0.26%，收報38,262點；東證指數則跌5點或0.19%，收報2,627點。

韓半導體輸出飆四成 鄰國南韓海關昨發布初步外貿數據，今個月首20日出口額按年跌7.8%至307.21億美元，貿易逆差為12.33億美元。其中，半導體出口額按年增長39.1%，是相隔30個月來最大升幅。期內南韓對華出口按年下降12.8%，對美出口減少5%，反而對香港出口增加1.29倍。