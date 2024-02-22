新興市ETF三年吸千億

投資者棄中國股市 轉攻印韓 全球各地新興市場在農曆新年過後做好！事關摩根士丹利資本國際的MSCI全球新興市場指數較1月中的低位反彈6%，周三曾見1,020點，收復年初開局的失地。要留意，多家大行最新唱好新興市場前景，據日資大行野村統計，自2020年以來，撇除中國的MSCI新興市場交易所買賣基金（ETF）淨流入金額約121億美元（約943億港元），反映雖然近3年內地市場錄得虧損，但其他新興市場的風險敞口相對較細。

印度大型股台積電熱炒 至於推高MSCI全球新興市場的功臣，不外乎是「食正」人工智能（AI）熱潮的一批科技股和印度大型股，而貢獻最大的是被喻為台灣「股王」的台積電。

野村又指，投資者在股市上「去中國化」的趨勢持續，變相令資金重新分配到其他新興市場，又以印度和南韓最大，連帶東盟市場同樣受惠。

越南財富料10年增逾倍 無獨有偶，國際研究機構New World Wealth與移民顧問公司Henley & Partners共同發表報告指出，「新世界工廠」越南未來10年有望出現全球最大幅度的財富增長，估計增幅有1.25倍，而就人均國內生產總值（GDP per capita）和百萬富翁的人數計，應是全球所有國家中增幅最勁。

負責研調的機構指，越南相比亞太地區其他國家更安全，不僅繼續強化全球製造業中心地位，且愈來愈受跨國技術、汽車、電子、服裝和紡織公司歡迎，提升了企業在該國設廠的意願。

世界銀行數據則提及，越南10年前的人均國內生產總值約2,190美元（約17,082港元），如今已幾乎翻一番至4,100美元（約31,980港元），另該國現時有19,400名百萬富翁和58名億萬富豪。

此外，越南央行亦設定今年銀行信貸增長率目標在15%，並要求各銀行採取更多措施提振信貸，而減存息推動銀行借出更多資金就是其中之一。據統計，2月越南16家銀行下調存款利率，其中不少於農曆新年前將12個月以下的存款利率削最多0.4個百分點。

台韓科技業獲看高一線 霸菱資產管理亞洲表示，看好整體亞洲股票市場，其中台灣及南韓市場的科技業更看高一線，原因是其在環球半導體及記憶體供應鏈中佔據主導地位，建議投資者採取嚴謹的「由下而上」選股方式，例如科技、可持續發展、Z世代消費趨勢、供應鏈多元化中概念選股。

東亞聯豐投資則預計亞洲投資級別債券市場將持續向好，同時偏好印尼的國有石油和天然氣以及商品生產商，還有南韓電動車電池生產商和券商等金融機構。

MSCI全球新興市場指數反覆升