內地起草民營經濟促進法

為解決民營企業發展困難，提振民企發展信心，中國國家發展改革委多次提及的民營經濟促進法立法進程據報正加快推進，司法部相關負責人昨表示，起草工作已經啟動，以更好地營造市場化、國際化的一流營商環境。難怪美國上市的連鎖快餐店「一哥」麥當勞早前表明加大力度押注中國市場，甚至傳獲中東和中國的主權財富基金垂青加盟投資。

昨日司法部、發改委及全國人大常委會法工委已共同召開立法工作座談會，據介紹，民營經濟促進法立法工作將聚焦依法保護民企產權及企業家權益、公平參與市場競爭、平等運用生產要素、中小企帳款拖欠治理等民企核心關切，以激發各類經營主體的內生動力和創新活力。

中投等傳投資麥當勞中國 司法部相關負責人強調，中國堅持開門納言，並致力制訂一部務實、管用、操作性強的法律，以加強國際化營商環境。在中國經濟發展的浪潮下，麥當勞早於2017已就中港業務與中信戰略合作，去年11月麥當勞更提出增持中港及澳門業務的持股至48%，與手持52%的中信延續合資管理的形式。

市傳其他投資者有意入局分一杯羹，外媒消息指，穆巴達拉投資公司、卡塔爾主權財富基金卡塔爾投資局（QIA）和中投公司正在洽談，以少數股股東身份聯合投資麥當勞的中國業務，料需時一、兩個月才達成買賣協議。