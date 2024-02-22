60秒沽25億A股 基金罰停賽

內地大力整頓金融市場！遭上海及深圳證券交易所「罰停賽」3日的內地量化私募基金靈均投資，昨日認錯及致歉，對罰則堅決服從。與此同時，中國最高檢揚言會「深挖」關聯犯罪線索，全面懲處涉上市公司違法犯罪。

事緣靈均投資周一在一分鐘內拋售逾25億元（人民幣‧下同）的股票，深交所表示自動生成的交易指令大量沽出股票，令指數加速下挫，影響正常交易秩序。

靈均投資回應指，當日開盤一分鐘內買賣交易量較大，全天整體淨買入1.87億元，對於產品交易中存在的問題，公司高度重視，內部進行了深刻反省和檢討。

該基金指，長期看好中國股市，股票倉位亦是近乎滿倉狀態，將吸取教訓，更認真學習相關法律法規和交易規則，加強合規意識，並通過改進交易模型，確保在交易過程中，做到平滑交易、均衡交易。

大媽借戶口炒股遭罰款 大戶動向被監管盯緊，散戶違規亦無情講。寧波一名約70歲的謝姓女子，因借用5個他人的證券戶口炒股，涉資35.77億元，被廣東證監局責令改正、給予警告，並罰款40萬元。

中國證監會救市據報又獻新猷，通知大型基金公司及券商自營交易部門，開市首半小時及收市前半小時沽貨不准多於買貨，暫時未知禁令範圍，主席吳清還與交易所成立工作組監察沽空活動。一些券商亦被要求向從事沽空的客戶追收融資。

當局努力全面掃除沽壓下，昨日內地股市做好，滬綜指數收報2,950點，升28點或0.97%，連升6日；深成指漲70點或0.79%，報8,975點；創業板指數報1,752點，揚6點或0.36%。滬深兩市成交共9,803億元，市場觀望兩會行情可維持多久。