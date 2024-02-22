華降貸息 內銀利息收入恐少4000億

國家金融監管總局昨公布，去年商業銀行淨利潤按年增3.2%，比去年首3季的1.6%擴大，且第四季止銀行不良貸款率為1.59%，不良貸款餘額3.2萬億元，按季分別跌0.02個百分點及持平。同時，銀行貸款損失準備餘額降至6.6萬億元，撥備覆蓋率及貸款撥備率為205.14%及3.27%，均反映銀行信貸投放能力提升。不過，盈利能力繼續堪憂，上季淨息差創下1.69%的新低，按季跌4點子。

據中金計算，5年期以上貸款約佔內銀貸款的40%，相關年期LPR獲2019年來最大幅度下調，對內銀淨息差的年化影響僅約為6至7點子，若按存量房貸的利率重定價日推測，對今年影響為兩點子，明年影響為4點子；內銀營收年化影響4%，利潤影響7%。由於該行估算去年12月存款降息及今年1月降準均有貢獻淨息差，可基本對沖LPR下調0.25厘對內銀的影響。

高盛料助紓緩地方債壓力 不過，高盛初步估計，是次下調LPR將令內銀淨息差收窄逾5點子，拖累今年內銀收入及純利分別跌2.9%及6.5%。滙豐研究的預測跟高盛大致相同，料內銀淨息差或收窄2至5點子。惟無可否認，調低貸息有望縮減與保本理財產品利率的剪刀差，甚至激勵居民加槓桿。滙豐補充，降息能鼓勵房屋銷售並刺激抵押貸款需求。高盛亦估計，此舉有助紓緩地方政府債務壓力，降低違約風險。