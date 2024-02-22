港股兩連升 成交1224億激增六成

港股做好，恒生指數昨日收升255點，連續兩日反彈，全日成交按日大增59.09%，至1,224.69億元，是兩周以來首次重上千億元規模。北水淨流入10.82億元，按日少68.82%，連續5日淨買入。

恒指低開64點，跌幅一度擴至108點，其後隨A股倒升，最多飆508點，高見16,756點後升幅收窄，最終收市報16,503點，漲1.57%。國企指數收報5,642點，升123點或2.24%；科技指數收報3,351點，揚86點或2.66%。

該行認為，內地銀行業需關注的3個主要催化劑，包括房地產銷售和零售銷售趨勢、刺激政策，包括抵押補充貸款（PSL）或進一步降息等，以及淨息差降幅，預計今年降幅將達15至20點子。

另外，滬深交易所日前宣布，將北向投資者量化交易納入申報範圍。香港證監會行政總裁梁鳳儀回應指，「我們仍就事件進行商討」，暫時無資訊可披露。

碳排放估算工具助披露 香港近年積極拓展綠色金融，綠色和可持續金融跨機構督導小組與香港科技大學合作，推出企業溫室氣體排放量計算及估算工具，以助企業根據本身的實際活動水平來估算或評估其溫室氣體排放量。身兼督導小組聯席主席的梁鳳儀希望，有關工具能幫助業界解決在碳披露上遇到的困難，並為投資者填補數據缺口。

她相信，有關工具能便利企業和金融機構，向其他查詢機構提供可靠及可比的碳排放量披露資料，並有助香港企業和金融機構的可持續發展匯報。她又鼓勵市場參與者利用這些工具來改善可持續發展的作業模式，以及提升市場透明度。