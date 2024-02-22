地建會：樓市撤辣勿再猶豫

倘樓價再冧20% 銀行或被迫Call Loan 民間促請政府全面撤銷樓市辣招之聲不絕於耳，紛觀望下周公布的財政預算案。地產建設商會更警告，在負資產個案急增下，若樓價再挫20%，估計銀行會迫於無奈Call Loan（要求客人提前償還按揭貸款），呼籲政府不應再對樓市全面撤辣感到猶豫。事實上，維穩樓市的最佳時間也許已過去，投資銀行摩根大通建議，撤辣後若地產股股價上升，宜把握沽貨機會！

「經濟唔掂 地產無得做」 地建會執委會主席梁志堅稱，撤辣與否已由地產業牽連到整個經濟，雖然撤辣未必一定能救市，但亦不應再猶豫，他說：「最緊要經濟搞得掂，如果經濟唔掂，地產無得做」。

政府在新一季賣地計劃暫停出售住宅和商業地，梁直言，政府對土地的估價與市場有出入，過去多幅土地流標並非地產商「夾埋一齊」，而是各有各計數，「個個都畀唔到價」。他相信，政府不會維持不賣地，否則「財政難以計數」。

他又指，香港有200萬名私樓業主，大部分正在供樓，仍有按揭貸款在身，即使供滿樓，亦有部分人士會將物業抵押借貸。

摩通預測，在基本情況下，下周三的財政預算案，政府會進一步下調印花稅。當中買家印花稅（BSD）和雙倍印花稅（DSD）稅率料由各7.5%大減至2.5%，更有機會在兩者中取消一項。

至於額外印花稅（SSD），該行料會維持不變，因一旦撤銷，將刺激二手樓放盤量上升，供應增加將令樓價跌勢更急。其他可能的減辣措施尚包括放寬按揭壓力測試、放寬按揭借貸比率等。政府更有機會推出更多措施吸引人才來港。

摩通籲趁彈沽地產股 在各界呼籲下，該行預計港府有機會全撤辣招，惟即使如此，該行認為無助扭轉樓價跌勢，因樓市較受利率走向、對經濟與股市的信心帶動，去年10月樓市減辣至今，地產股仍在低位徘徊，正好說明情況。

投資者對今年港樓撤辣預期