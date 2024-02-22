地建會：樓市撤辣勿再猶豫
倘樓價再冧20% 銀行或被迫Call Loan
民間促請政府全面撤銷樓市辣招之聲不絕於耳，紛觀望下周公布的財政預算案。地產建設商會更警告，在負資產個案急增下，若樓價再挫20%，估計銀行會迫於無奈Call Loan（要求客人提前償還按揭貸款），呼籲政府不應再對樓市全面撤辣感到猶豫。事實上，維穩樓市的最佳時間也許已過去，投資銀行摩根大通建議，撤辣後若地產股股價上升，宜把握沽貨機會！
「經濟唔掂 地產無得做」
地建會執委會主席梁志堅稱，撤辣與否已由地產業牽連到整個經濟，雖然撤辣未必一定能救市，但亦不應再猶豫，他說：「最緊要經濟搞得掂，如果經濟唔掂，地產無得做」。
政府在新一季賣地計劃暫停出售住宅和商業地，梁直言，政府對土地的估價與市場有出入，過去多幅土地流標並非地產商「夾埋一齊」，而是各有各計數，「個個都畀唔到價」。他相信，政府不會維持不賣地，否則「財政難以計數」。
他又指，香港有200萬名私樓業主，大部分正在供樓，仍有按揭貸款在身，即使供滿樓，亦有部分人士會將物業抵押借貸。
摩通預測，在基本情況下，下周三的財政預算案，政府會進一步下調印花稅。當中買家印花稅（BSD）和雙倍印花稅（DSD）稅率料由各7.5%大減至2.5%，更有機會在兩者中取消一項。
至於額外印花稅（SSD），該行料會維持不變，因一旦撤銷，將刺激二手樓放盤量上升，供應增加將令樓價跌勢更急。其他可能的減辣措施尚包括放寬按揭壓力測試、放寬按揭借貸比率等。政府更有機會推出更多措施吸引人才來港。
摩通籲趁彈沽地產股
在各界呼籲下，該行預計港府有機會全撤辣招，惟即使如此，該行認為無助扭轉樓價跌勢，因樓市較受利率走向、對經濟與股市的信心帶動，去年10月樓市減辣至今，地產股仍在低位徘徊，正好說明情況。
在未見到樓價有持續上升動力下，摩通認為完全撤辣不可能持續推動本地地產股股價上升，更認為屆時應趁短期股價反彈「強烈沽售」本地地產股。當中九龍倉置業(01997)雖受惠近期旅客量上升，但也應強烈沽售，因未能看好高端零售復甦。
持有中環花園道3號和旺角朗豪坊的冠君產業信託(02778)在全年業績報告指，去年全面通關後，旅客重臨推動香港零售市道回復，但由於租戶繼續以控制成本為優先考慮，香港寫字樓租務活動持續低迷。該信託去年物業收益淨額跌4.2%至19.46億元，期內高息環境下其現金融資成本大增41.1%至5.9億元，可分派收入跌13.6%至11.22億元，每基金單位末期分派大減15.5%至0.0756元。
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