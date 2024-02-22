東亞全年派息54仙 又回購

聯席行政總裁李民斌於線上業績會表示，內房市場仍充滿挑戰，但相信不會再大幅轉差，在國策支持下，有望對市場產生提振作用。雖然目前房企中有很多貸款需要重組或延長，但當中不少企業繼續營運並推動保交樓，料一定時間後能好轉。

內房撥備覆蓋率58% 東亞目前對內房的撥備覆蓋率達58%，佔整體撥備約82%。集團風險總監陳淑佩稱，現階段撥備充足，會視乎今年情況再作調整；又指該行過去兩年一直降低對內房的集中度，風險敞口已降至7.7%，目標年內再降一個百分點；民營房企的業務佔比已由2022年的59%，降到去年底的51%。

該行去年淨利息收入按年增24.91%至168.74億元；淨息差按年擴闊49點子，至2.14%。市場預期聯儲局年內減息，聯席行政總裁李民橋認為，參考去年的加息效應僅在下半年出現，相信對收窄淨息差的壓力溫和，不會對今年淨利息收入有較大影響。

受累市場情緒低迷，淨服務費及佣金收入按年跌4.1%至26.4億元。李民橋指，市場憧憬美國年內減息，不少客戶投資意欲重燃，或利好今年非利息收入。貸款方面，他指香港資產質素健康，大部分與中小企相關貸款均有政府百分百擔保；逾80%商業貸款有資產抵押，認為即使香港樓市繼續下行，風險仍然可控。