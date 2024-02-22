恒生半年純利跌18% 撥備增

恒生去年業績除了因息口上升推高淨利息收入，亦因為ECL變動及其他信貸減值提撥減18.79%至62.48億元。然而，後者減少的背後，乃未減值風險的第一及第二階段ECL錄淨回撥之際，已減值信貸風險的第3階段卻升至73.19億元，涉及內房因貸款組合惡化而若干風險「升級」轉撥至此。

單計下半年，ECL及其他信貸減值提撥為43.24億元，按半年飆1.24倍，其中第3階段佔41.28億元，反映與內房行業有關的若干企業客戶評級被調低。

內房相關貸款餘額去年底為346.99億元，按半年再縮15%，比2021年底更勁減51%，佔整體貸款組合跌至3.96%，而且有抵押的佔比升至53%。然而，次級或更差的仍有約55.4%，坦言內房「復甦仍被視為不確定」。

期末總減值貸款按年升2.21%至247.49億元，對總客戶貸款比率為2.83%，按半年僅跌0.02個百分點，按年仍升0.27個百分點。

總客戶貸款結餘縮7% 由於信貸需求疲弱，且採取措施降低信貸風險，去年底總客戶貸款結餘為8,740.39億元，按年跌7.48%，本港使用及本港以外使用分別佔6,885.5億元及1,523.5億元，按年分別跌3.69%及21.64%。業績演示材料提到，今年上半年貸款增長可能弱勢未改，預期減息會令情況在下半年穩定下來。

早前有券商關注恒生的本港商業房地產貸款，管理層表示，未有在此發現任何系統性風險，對今年收款及風險管理情況審慎樂觀。