祈耀年總薪酬增九成 員工中位數169倍

花紅評分下降 應付監管

滙控表示，祈耀年的花紅評分下跌，主要由於董事會考慮到英倫銀行旗下審慎管理局（PRA）對英國金融服務界報酬、存款者保障的要求，拖低祈耀年去年評分約7.5個百分點。祈耀年去年總薪酬之中，由基本薪金、退休計劃和稅務福利等組成的固定薪酬佔338.6萬英鎊，按年多0.5%。年度花紅就因評分下跌而減少7%至201.8萬英鎊，但因應他去年起合資格獲得長期服務獎金，而獲得額外519.6萬英鎊，令總報酬大增。