祈耀年總薪酬增九成 員工中位數169倍
滙豐控股(00005)披露，雖然董事會對集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）的花紅評分（Scorecard）由2022年的75.35%降至去年的70.24%，但全年固定和浮動薪酬總額，仍按年大增九成至1,064.1萬英鎊（約1.05億港元），約相當於集團英國員工薪酬中位數的169倍，較2022年的95倍進一步攀升。
花紅評分下降 應付監管
滙控表示，祈耀年的花紅評分下跌，主要由於董事會考慮到英倫銀行旗下審慎管理局（PRA）對英國金融服務界報酬、存款者保障的要求，拖低祈耀年去年評分約7.5個百分點。祈耀年去年總薪酬之中，由基本薪金、退休計劃和稅務福利等組成的固定薪酬佔338.6萬英鎊，按年多0.5%。年度花紅就因評分下跌而減少7%至201.8萬英鎊，但因應他去年起合資格獲得長期服務獎金，而獲得額外519.6萬英鎊，令總報酬大增。
反觀同業花旗集團，其行政總裁范潔恩（Jane Fraser）去年薪酬提高約6%至2,600萬美元（約2.02億港元），金額相當於祈耀年的一倍；當中支付工資150萬美元、股票和現金獎勵2,450萬美元。
港金融科技界人工勝星洲
外媒報道，香港金融及科技專業人士的薪酬普遍高於新加坡，其中本港投行分析師的年薪達9.21萬美元（約71.83萬港元），比新加坡高出46%。不過，若然中國資產估值持續沒有起色，香港金融業薪酬水平如何能支持這高溢價，存在疑問。
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