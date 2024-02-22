反駁「玩完論」 港稅前盈利飆八成

滙控在港業務去年繼續是集團增長引擎，全年錄列帳除稅前利潤106.74億美元（約832.57億港元），按年增長79.58%，相當於集團全年稅前利潤約三分之一。

至於包括香港業務在內的滙豐亞太，去年錄得列帳基準稅前利潤161.67億美元（約1,261.02億港元），按年升25.34%。

港物業貸款無重大撥備 祈耀年重申，對香港市場充滿信心，指該行在港零售和財富方面的新客在過去3年增長36%。主席杜嘉祺在業績寫道，香港經濟的增長步伐較慢，但是維持穩健，預料可回復至疫情前水平。

香港樓市向下，市場關注港銀在香港商業房地產的風險。祈耀年指，集團香港的帳簿非常穩健，其按揭貸款及商業物業貸款組合有大量抵押，是故香港房地產帳簿並無重大撥備。財務總監艾橋智補充，對集團香港房地產敞口感到非常滿意，該行料港樓市下半年回穩。

環球財管業務利潤翻倍 另外，受惠加息周期帶動集團3大環球業務表現理想，全年按固定匯率計（下同），財富管理及個人銀行（WPB）的稅前利潤達到115.44億美元，按年勁增1.1倍。集團指，去年吸引新增投資資產淨值840億美元，發展財富管理業務乃促進收入多元化的策略重點之一。

至於集團的工商金融業務的稅前利潤132.8億美元，按年增約76.43%。俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場（GBM）多賺26.34%至59.24億美元。企業中心業務稅前虧損收窄至4億美元，而前一財年虧損11.55億美元。