滙控業績曳 英曾瀉9%

估內房應付挑戰需數年 行政總裁祈耀年強調，這不會影響集團分派股息或者回購的能力，也不會為集團帶來任何重大的資本影響；集團每季需重新評估有關股份的帳面價值，重申這只是會計上的技術問題。該行作為交行股東達20年，減值不代表與交行的策略性關係有變。

集團去年全年預期信貸損失（ECL）34.47億美元，好過預期的約36億美元；當中第四季撥備10億美元。與此同時，集團去年第四季為內房撥備兩億美元，全年合計撥備10億美元。

祈耀年相信，內地樓市仍需幾年時間來應付一些挑戰，但相信已觸底，集團今年對內房的關注及擔憂顯然有所減少，重申對中國經濟抱持信心。截至去年底，該行內房敞口121億美元，不論按季或按年都進一步下降。

去年淨利息收入升17% 滙控去年全年淨利息收入357.96億美元，按年增17.84%，淨息差擴24點子至1.66%。該行今年銀行業務淨利息收入指引為至少410億美元，有別於以往直接給出列帳淨利息收入指引，以反映集團直接受利率變動影響的銀行業務收入。滙控去年銀行業務淨利息收入為441億美元。

銀行如何應對美國聯儲局放寬貨幣政策乃焦點所在，祈耀年相信，即使利率回落，集團依然有增長收入的機會。較低的利率將鼓勵經濟活動及更多資本市場活動，或意味更多借貸需求；財富管理客戶料由揸現金，改為投資其他資產，也為集團帶來費用收入增長的機會。他並強調，會維持成本紀律，但對上半年貸款增長審慎。

大摩削今明年盈利預測 新一輪回購預期第一季業績前將完成，進一步回購視乎公司資本的適當水平。集團重申，待加拿大業務完成出售後，預期於今年上半年派發21美仙特別股息。另外，今年全年派息比率維持50%，不包括重大須注意項目及相關影響。

投行高盛指滙控上季業績遜預期、淨息差表現疲軟（回落至1.52%，為2022年第三季後最低），以及今年成本指引高過預期，股價將出現較負面反應，但維持「買入」評級及目標價80元。摩根士丹利予滙控「增持」評級，目標價79.2元，但削今、明兩年每股盈利預測。

滙控去年業績摘要 2024年度業績指引