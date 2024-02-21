股市估市：內地影業股受惠消費降級

今年內地春節出行人數較2019年同期增長19%，旅遊收入增長7.7%，惟人均旅遊消費倒退9%，印證消費降級趨勢，預計消費細分領域表現分化。內房春節成交平淡，二手市場勝一手，或反映買家對爛尾樓的憂慮。不過，昨日人民銀行下調5年期以上貸款市場報價利率（LPR）幅度大於預期，穩內房的政策信號增強。

然而，內地經濟弱復甦格局未改，資金由春節消費主題，再次轉入防守性的「中字頭」股份，恒生指數於16,500點以上阻力漸增，後續關注兩會會否帶來驚喜。

此外，內地今年春節檔總票房（含預售）突破80億元（人民幣‧下同），超過2021年同期的78.43億元，打破中國影史春節檔票房紀錄。除了票房外，今年春節檔總觀影人次突破1.62億，超過2021年春節檔1.6億人次的成績；總場次383.6萬，皆刷新春節檔影史紀錄。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）