股市估市：內地影業股受惠消費降級
今年內地春節出行人數較2019年同期增長19%，旅遊收入增長7.7%，惟人均旅遊消費倒退9%，印證消費降級趨勢，預計消費細分領域表現分化。內房春節成交平淡，二手市場勝一手，或反映買家對爛尾樓的憂慮。不過，昨日人民銀行下調5年期以上貸款市場報價利率（LPR）幅度大於預期，穩內房的政策信號增強。
然而，內地經濟弱復甦格局未改，資金由春節消費主題，再次轉入防守性的「中字頭」股份，恒生指數於16,500點以上阻力漸增，後續關注兩會會否帶來驚喜。
此外，內地今年春節檔總票房（含預售）突破80億元（人民幣‧下同），超過2021年同期的78.43億元，打破中國影史春節檔票房紀錄。除了票房外，今年春節檔總觀影人次突破1.62億，超過2021年春節檔1.6億人次的成績；總場次383.6萬，皆刷新春節檔影史紀錄。
基於消費意願趨向審慎的背景下，相信低單價的娛樂服務消費受捧。隨着觀影人次回升，影視製作節奏復常，全年票房收入有望再創佳績。投資者可等候下一長假期來臨前再作部署，首選內地線上票務平台貓眼娛樂(01896)。
旅業復甦利普拉達銷售
個股方面，可留意普拉達(01913)。集團上季度業績勝預期，並陸續上調價格，反映高端消費需求維持韌性。普拉達去年上半年毛利率高達80%以上，優於同業水平，主要受惠於銷售渠道組合改善、亞洲銷售佔比提升以及促銷活動減少。內地旅客出境遊消費復甦持續，加上Miu Miu品牌增長加快，料會為今年增長帶來動力。該股目標價61元，支持位48元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：