券商睇市：新興亞洲市場臥虎藏龍

標普500指數距離早前歷史高位不夠1%，除了人工智能（AI）推動升勢之外，標普500成分股的業績同樣理想。截至2月14日，已發布第四季度業績的企業有78%勝預期，盈利高於預期的平均幅度為7.53%，與第三季度相若。

行業方面，必需消費品及科技板塊較理想，而房地產及公用事業相對欠佳。美大型股形勢不錯，但股市常有高低起伏，投資者宜趁低吸納，或分段入市。

投資級別債吸引力升 新興亞洲預期今年經濟增長強勁。印度預估增長率為6%，當地央行甚至預期將增長7%，年輕人口對發展及內需也有顯著作用。

早已不是新興市場的日本，通脹已於2%以上超過一年，但政策仍有望繼續支持經濟，日本央行仍需適時調整政策。部分日股受惠AI概念，在金融及科技股帶領下，日經指數逼近歷史新高。新興亞洲潛力不容忽視，但發展中國家變數甚多，投資者宜以此作衞星配置，並按風險接受程度調節比重。

美國10年期國債孳息率回升至約4.3厘，對上一次觸及現水平已是2007年。投資級別債一般年期較長，違約率較低，但對利率敏感度較高。今明兩年或進入減息周期，政策轉向寬鬆，投資級別債或成為受惠者之一，年期愈長，債價對利率變化愈敏感，投資者宜按風險接受程度選債。

凱基亞洲投資策略部