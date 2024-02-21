專家點評：企業盈利增 助美股攀高

美國企業的第四季度業績期進展至今，似乎已足夠反映去年標普500指數每股盈利的額外上修空間有限。整體業績正面驚喜情況亦符合預期，更重要的是，今年盈利預測下調壓力不如預期般大，亦有助解釋標指今年良好開局表現。

標指成分股基本面向好 盈利增長趨勢廣泛，標指中已錄得每股盈利增長的成分股比例似乎已明顯觸底，而預期今年每股盈利按年增長10%及20%的標指成分股比例，似乎亦從經濟衰退以外的低位一直改善，目前大約30%成分股預期今年每股盈利按年增長20%，大約45%成分股預期每股盈利按年增長10%，明確反映基本因素增長廣泛好轉。

疫情過後，供應鏈壓力及美國聯儲局隨之而來的「鷹」派取態，對企業盈利的壓力與過去經濟衰退周期相似，雖然經濟環境仍要應對美國高息影響，但相信企業盈利衰退環境已大致過去。

去年11月初以來美股升勢顯示，股市表現廣泛好轉迹象明顯，創下52周新高的股票比例以及股價高於其200天平均線的比例均明顯上升，股價高於其200天線的比例佔成分股約70%，明顯由上年第四季低位約25%回升。基本因素廣泛好轉應在今年展開，儘管不同行業改善的時間不同。

科技工業金融板塊秤先 目前標指的往績市盈率約24倍，投資者或因此擔心美股估值高企而影響潛在回報。但過去20年的數據顯示，傳統往績市盈率與標指一年遠期回報率之間的相關性非常有限。現時對美股看法仍然正面，最近因市場調整聯儲局今年減息幅度令美股借勢回落也不意外，但如回調幅度達5%以上亦可趁低吸納，以提高風險回報平衡。

美股基本因素好轉，傾向繼續超配科技股，並透過超配工業和金融股以捕捉經濟周期復甦。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪