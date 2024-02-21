海名軒3層商業樓面將拍賣
經濟前景未明朗，有大面積商用物業透過公開拍賣試水溫。紅磡環海街11號海名軒3樓、5樓及6樓3個全層商業樓面，將於下月推拍，開價將於臨近拍賣前公布。
仲量聯行獲業主委託為拍賣人，將於3月27日拍賣上述項目，物業附設樓梯通往各層，其中，3樓已租出，建築面積約18,520方呎，而5樓及6樓交吉，面積分別約28,030方呎及27,270方呎。該物業將按現狀連現有租約及准用約（如有）出售，用家可優先使用位於地下一層的3個停車位，以及一樓下層與上層部分貨車位及上落貨停車位。市場資料顯示，該批樓面由基金持有，曾於去年連同3個車位以約11.6億元放售。
觀塘工廈地下售4100萬
此外，觀塘成業街30號華富工貿中心地下，以約4,100萬元登記易手，物業2012年以約4,475萬元買入，現轉售帳面貶值約375萬元。據悉，物業原業主為資深投資者陳秉志或有關人士。消息指，將軍澳藍塘傲商場連停車場，市傳獲買家出價近5.4億元洽購，新買家為內地企業。
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