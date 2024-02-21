海名軒3層商業樓面將拍賣

仲量聯行獲業主委託為拍賣人，將於3月27日拍賣上述項目，物業附設樓梯通往各層，其中，3樓已租出，建築面積約18,520方呎，而5樓及6樓交吉，面積分別約28,030方呎及27,270方呎。該物業將按現狀連現有租約及准用約（如有）出售，用家可優先使用位於地下一層的3個停車位，以及一樓下層與上層部分貨車位及上落貨停車位。市場資料顯示，該批樓面由基金持有，曾於去年連同3個車位以約11.6億元放售。