銀主掟貨：美孚三房劈至4字頭 高爾夫‧御苑貶五成

負資產數目創新高，銀主出貨更為積極，劈價至僅「4字頭」沽出荔枝角美孚新邨三房單位，成交呎價低至約7,679元。北區高爾夫‧御苑同類單位，更以項目新低價240萬元登記售出，約6年半樓價勁跌近50%。

香港置業陳渝東表示，上述為美孚新邨1期百老匯街10號頂層單位，實用面積約642方呎，近日降價至498萬元吸客，終以493萬元成交。據了解，上址去年中曾於二手市場叫價660萬元，拍賣場亦曾開價560萬元推出，去年底一度減價至415萬元。

部分銀主盤不惜大幅低於市價賣樓。資料顯示，高爾夫‧御苑7座高層J室，實用面積約277方呎， 屬開放式設計，成交呎價約8,664元同創新低，原業主2017年中以約460萬元購入，帳面貶值約220萬元。上址今年初在拍賣場曾以230萬元推出。

天賦海灣兩年蒸發1250萬 利嘉閣葉鎮江指，大埔白石角天賦海灣6座高層B室銀主盤，實用面積約1,706方呎，區內投資者以2,000萬元承接，呎價約11,723元，較兩年多前購入價帳面低1,250萬元或約38%。據了解，單位曾開價2,250萬元拍賣，最新成交跌穿推拍價。

上車細價盤蝕幅驚人。中原黎宗文表示，沙田河畔花園C座中層6室兩房戶，去年7月仍開價約460萬元，剛劈價至300萬元獲承接，呎價約11,152元，原業主持貨約5年帳面勁蝕約34%。

半新盤繼續「蝕本」出貨。美聯陳巧琴指，將軍澳日出康城MONTARA第2A座中層C室兩房戶，獲買家洽購至深夜，最終以680萬元成交，單位約5年帳面貶值約16.5%。中原伍潔玲表示，荃灣環宇海灣6座高層C室，以850萬元售出，約4年貶值約15% 。

市區樓市況相若。美聯鮑頴鴻指，灣仔嘉薈軒低層5室一房戶，成交價660萬元，逾5年半帳蝕約160萬元。中原黃家全稱，西南九龍君滙港2座低層C室，以1,640萬元易手，3年多帳面損手130萬元。