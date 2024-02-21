建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣稱，ONE STANLEY已取得滿意紙，提供32幢獨立洋房及50伙分層單位，最快3月推出，屆時會開放現樓示範單位。他續指，項目採低密度設計，戶戶向海，大部分單位實用面積約2,000方呎。他看好今年豪宅市道，料有8至13%升幅。