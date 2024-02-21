市區豪宅新盤搶推
天璽•天望次季登場 ONE STANLEY最快3月賣
新地代理總經理胡致遠稱，天璽‧天第1期涉及906伙，戶型涵蓋一房至四房。資料顯示，項目毗鄰港鐵啟德站，分兩期發展，第1期於去年中已獲批預售，預計關鍵日期為今年底，第2期則提供584伙。他續指，與港鐵(00066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST累售逾1,100伙，套現逾60億元。項目第2期提供約500伙，視乎市況再作部署。
建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣稱，ONE STANLEY已取得滿意紙，提供32幢獨立洋房及50伙分層單位，最快3月推出，屆時會開放現樓示範單位。他續指，項目採低密度設計，戶戶向海，大部分單位實用面積約2,000方呎。他看好今年豪宅市道，料有8至13%升幅。
宏安地產執行董事程德韻表示，MOUNT POKFULAM早前已上載樓書，涉及7座洋房，示範屋的準備工作接近尾聲，最快下月安排貴賓參觀。項目定價參考其他港島區洋房。每座洋房均配備私人花園、 獨立車庫及升降機，實用面積逾3,600方呎起。同系鰂魚涌芬尼街項目涉90伙，預計第二季推售。
北角皇都項目1期或下半年應市
另外，新世界發展(00017)營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展總經理何家欣稱，集團今年重頭戲為北角英皇道皇都項目，屬於首次由私人發展商保育的一級歷史戲院建築，項目第1期提供約400伙，戶型涵蓋一房至四房，有機會下半年推出市場。
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