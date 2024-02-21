簡訊一覽
●港股人工智能（AI）龍頭股商湯(00020)公布，大語言模型數據分析工具「辦公小浣熊」正式向港澳地區用戶開放，用戶語言輸入後，將會自動轉化成具意義的分析及可視化結果，並進行數據運算及比較分析等。
●廣州天河吉山倉二期地塊昨日成交，由華潤置地(01109)、珠海實業、廣州城投及南沙交投聯合體競得，成交總價為36.45億元（人民幣‧下同），加上南沙全民文化綜合體配建成本，折合樓面價為每方米37,736元。
●旭輝控股(00884)1月合約銷售金額約37.2億元人民幣，按年跌25.89%。
●海底撈(06862)預期，去年將錄持續經營業務淨利潤不低於44億元（人民幣‧下同），按年大增1.68倍；相關收入料將不低於414億元，亦升33.37%。撇除匯兌收益及損失的影響，去年下半年淨利潤則預期按半年增長不低於10%。
●吉利汽車(00175)宣布，向母公司悉售睿藍汽車45%股權，現金代價5.04億元（人民幣‧下同），料將錄得出售事項收益約1.17億元。
●中國汽車工業協會最新發布數據顯示，1月內地乘用車產銷分別完成208.3萬輛和211.5萬輛，按年分別增長49.1%和44%；與去年12月比較，1月乘用車產銷量分別下跌23.2%和24.2%。
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