UNIQLO創始人柳井正減持迅銷套逾65億

翻查資料，柳井正去年8月21日亦曾場外減持318萬股迅銷，每股均價34,566.23日圓，套現1,099.2億日圓（約57.25億港元）。迅銷日股昨日隨大市挫0.86%，收報41,700日圓。日經平均指數連跌兩日，收報38,363點，挫106點或0.28%；東證指數昨日盤中再度創下新高2,648點後有回吐，全日跌0.28%，收報2,632點。

中東主權基金傳爆買日股 近年港府積極吸引中東資金來港投資，然而中東卻將「大水喉」射向日本股市。據報近期日股升勢，或是由被稱為「Oil Five」的海灣國家主權財富基金掃貨所帶動。

以指數權重股東京威力科創為例，這隻半導體生產設備股年初至昨日累升44%，跑贏日經指數同期升幅14.64%，據報正是獲中東資金搶購。截至1月底止，該股是指數公司富時旗下符合伊斯蘭教法（Shariah）的「FTSE Japan 100 Shariah Index」最大成分股，比重為4.6%。比重第二至5位依次為信越化學、日立，以及股神巴菲特的愛股三井物產和三菱商事。

消息更指，有多間日系投資公司的相關人士從倫敦基地前往沙特阿拉伯，冀借日股上漲的東風，收集資訊，構築關係，目的是要獲得投資委託。據悉，來自日資和境外資金的投資公司合共數十間，都正在做相似的動作，競爭激烈。

美銀估日經年底闖41000 美銀證券最新的研究報告更指出，日經指數已經具備突破1989年歷史高位的條件，4萬點只是一個關口而已，故將日經指數今年底目標由此前預測的38,500點，上調至41,000點；同期東證指數目標由2,715點上調至年底報2,850點。

該行看好日股的3大原因，分別為日企截至12月底止的第三季業績穩健；實質工資和製造周期將從4至6月恢復上升；5月將有更多企業改革和回購，以及全年度業績陸續公布。如大企業的業績利好獲得確認，投資者會更願意入市買中小型股，令升勢更堅實。