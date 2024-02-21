美商業樓8萬億貸款今明年到期 恐爆災

美國與香港一樣，寫字樓地產市場疲弱，相關的巨額貸款陸續到期，或觸發金融危機。加拿大金融公司道明經濟（TD Economics）的數據指出，預計今、明兩年美國將分別有5,400億美元和5,350億美元（合共約8.38萬億港元）的商業房地產貸款到期，到2027年更將升至2.2萬億美元（約17.16萬億港元），或將禍及銀行，成為了潛在的金融危機。

撰寫該報告的經濟師Admir Kolaj表示，美國的辦公室空置率不斷上升，租金停滯不前，加上預期的美國經濟放緩和招聘人數下降只會加劇經濟衰退壓力。

今年美國紐約社區銀行就曾因商業房地產信貸的潛在損失而進行巨額撥備。此外，德銀本月初亦公布去年第四季為美國商業地產信貸進行的撥備，是對上一年同期的逾4倍。

倘10%違約 銀行失6240億 新冠疫情以來，在家工作（WFH）逐漸盛行，令辦公室樓面需求下降。Kolaj表示，儘管僱主愈來愈多地推動員工重返辦公室，但遙距工作日比例仍高達30%，遠高於疫情前的5至7%。不少公司惟有縮減租用規模。數據分析公司CoStar指出，去年全美租戶向業主退租樓面達6,500萬方呎。

馬拉松資產管理（Marathon Asset Management）董事長Bruce Richards就曾在社交媒體發文，警告小型銀行的商業房地產貸款違約率，似乎正朝着8至10%的方向進發，特別容易受到商業房地產低迷的影響。

根據一份在去年12月發表關於美國銀行脆弱性的研究報告指出，美國各大銀行的商業地產貸款違約率如達到10%，將導致銀行額外遭受約800億美元（約6,240億港元）損失，或使逾300間銀行面臨擠提的風險，當中以規模較小的地區銀行風險較高。