美勢押後減息 年內近萬億湧貨幣基金

隨着美國聯儲局減息的時間點預期不斷推遲，大量資金繼續湧入貨幣市場基金。根據美國投資公司協會（ICI）的數據，今年初以來，有1,280億美元（約9,984億港元）的資金流入貨幣市場基金，使得現金成為目前市場上最為炙手可熱的資產之一，意味仍有大量現金未進入股票、債券等資產市場。

道指早段曾挫百點 在投資界，一般會把貨幣市場基金視為現金倉位，這類基金主要是投資於短期優質票據（通常是無息短期國債）、在銀行存款收取利息等，其特點能夠提供類近於現金存款的流動性及波動，投資者基本上可以隨時套現，可以當成類似於活期存款的存在。

在此前加息周期引發的「股債雙殺」跌浪中，現金成為表現最好的資產類別，但自去年中開始股市（尤其是發達市場）逐漸回勇，屢創新高；加上減息預期推動債券價格上升，許多專家都以為現金將會在今年失寵，但實際情況似乎並非如此。

ICI的數據亦顯示，自2022年3月起流入貨幣市場基金的1.198萬億美元之中，散戶佔了80%，其餘則為機構投資者。換言之，目前多數散戶依然未入市，未來這些散戶到底會成為推升美股的新動力，還是在高位接火棒的韭菜，恐怕只有時間能夠給出答案。

美股3大指數周二早段偏軟，道指曾跌104點，報38,523點；標指跌29點，報4,975點；以科技股為主的納指跌167點，報15,608點。

沃爾瑪料本財年銷售升4% 大型零售商沃爾瑪公布，截至1月底止財季收入為1,733.88億美元，按年升5.69%；純利按年跌12.44%至54.94億美元，撇除燃料的同店銷售增長4%，4月底止本財季銷售增長指引為4至5%，本財年則為3至4%。沃爾瑪同時宣布以23億美元（折合每股11.5美元）收購電視機生產商Vizio，後者是沃爾瑪的上游供應商之一。沃爾瑪股價早段升5.52%，Vizio股價升15%，高見11.02美元。

大型裝修用品連鎖集團家得寶於截至1月28日止一季內，錄得收入347.86億美元，按年跌2.9%；純利28.01億美元，按年減少16.68%。該企財務總監表示，由於消費者在服務體驗的消費類別花費更多金錢，家居裝修的消費需求有所下降，高息環境亦損害了公司的業務。家得寶股價一度跌2.14%。

另外，市場高度關注人工智能（AI）概念股、半導體公司英偉達在周三美股收市後（香港時間周四凌晨）公布的業績，惟美國銀行警告，由於市場可能過度樂觀，使得該公司股價可能會在業績公布後下跌一成，但長期來看美銀仍看好英偉達的前景。