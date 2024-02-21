衰退來襲 金價睇三千

德料首季GDP縮 花旗：滯脹加速央行購金 全球經濟暗潮洶湧，中國經濟增長持續放緩、日本進入技術性衰退之際，而作為歐洲經濟火車頭、並在不久之前成為世界第三大經濟體的德國，其中央銀行最新預測本季國內生產總值（GDP）可能再度收縮。花旗於最新的研究報告指出，假如全球出現嚴重經濟衰退，黃金價格有可能飆至每安士3,000美元，另有兩大可能推升金價的因素，包括出現停滯式通脹（Stagflation，即經濟停止增長甚至衰退而通脹持續高企），以及各國中央銀行加速購買黃金儲備。

花旗北美大宗商品研究主管Aakash Doshi表示，如果全球陷入「深度衰退」，可能會促使美國聯儲局等央行大幅減息，使得金價飆升。儘管Doshi認為這僅僅是一個低機率出現的情景，但黃金價格往往會和利率呈現相反走勢。因為當整體利率下跌，債券等固定收益資產的利息回報會減少，相對之下無法產生利息的黃金變得更有吸引力。

去年淨買入規模逾1000噸 他又指出，近年各國央行不斷增購黃金作為儲備，尤其是中國、俄羅斯，而印度、土耳其、巴西等地的央行亦正在買金。去年全球央行淨買入黃金的規模超過1,000噸，如果這一數字能夠翻倍，會對金價有極大的提振作用。另外，當經濟進入滯脹時期，有避險功能的黃金亦會受到支持。

現貨金價昨日微升0.36%，高見2,025.22美元。其他商品方面，倫敦銅價曾挫0.67%至每噸8,352美元；於新加坡交易的鐵礦石期貨價格周二曾低見每噸120.5美元，跌5.82%，創下半年新低。

必和必拓：發達國商品需求弱 全球最大綜合型礦業公司必和必拓亦警告，發達市場的大宗商品需求低於預期。該公司指出，去年銅價略為下跌，原因在於中國經濟復甦不及預期，加上經合組織（OECD）成員國整體製造業疲弱，全球通脹及貨幣政策收緊所帶來的風險。不過，由於全球銅庫存偏低，加上礦業生產成本上升，使得這次銅價的低位仍高於歷史上其他OECD製造業收縮的時期。

至於同為關鍵工業資源的鐵礦石，儘管去年中國的鐵礦石使用量創下新高，而且印度的鋼鐵產量繼續快速增長，但發達地區的鋼鐵產量卻連續第二年陷入收縮。在未來兩年，全球鋼鐵產量預計將小幅改善，增長將要受印度、東南亞所帶動。

展望未來，中國的經濟刺激政策，特別是房地產方面的政策，以及政府對鋼鐵產量的規範，都是影響今年鐵礦石市場的關鍵因素。中期來看，隨着中國已過粗鋼產量高峰，廢鋼用於煉鋼的比例上升，預計中國對鐵礦石的需求將低於現在的水平，惟來自其他發展中亞洲地區的需求，將在一定程度上抵銷此影響。

內地去年黃金儲備