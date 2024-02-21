南順半年盈利飆兩倍 增派息

受到人民幣平均匯率下跌，南順中期收入錄26.59億元，按年減2%；若扣除匯率影響則按年增長1%。有利的小麥成本及食用油成本，以及集團麵粉及家居護理業務的銷售組合改善及特種油脂業務表現改善，帶動毛利率大幅增加5.4個百分點至21.9%。

食品分部進帳22.32億元，扣除匯率影響按年增加1%，經營溢利按年激增4.08倍至1.26億元。集團坦言，市場需求仍然疲軟及價格競爭激烈，但透過優化資源，集團優先發展核心高端市場，麵粉及特種油脂業務得以克服多重挑戰。集團未來計劃讓這兩個收入來源在產品、銷售渠道及客戶轉化方面形成更強勁的協同效應，以推動增長。

控制成本 谷電商渠道 至於食用油分部仍重拾銷量增長勢頭，集團推出價格較低的新玉米油產品，並獲得戰略分銷擴張支持，以提高銷量及盈利能力，食用油價格大幅下跌亦推動該分部的利潤大增。集團指，將繼續加強整體業務根基，及增強品牌和產品供應，以推動業務發展勢頭及盈利能力。另外，家居管理分部收入增長2%至4.27億元，經營溢利則增9%至4,400萬元。

集團直言今年中港市場的經濟前景仍然疲軟，全球不確定性持續存在。集團將保持警惕，專注提高營運效率、成本控制，並加強供應鏈及策略供應商關係，以提升競爭地位；將分配資源開發符合新興消費趨勢的差異化新產品，及分配更多資源至新電商渠道及深化現有渠道策略。