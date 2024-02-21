金管局上月接68宗欺詐投訴

騙徒手法層出不窮。金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，上月金管局收到與欺詐相關的銀行投訴有68宗，與去年上半年月均近百宗有所減少，當中大多涉及詐騙短訊。她又指，目前本地銀行均不會向客戶發送含超連結短訊，呼籲市民收到可疑訊息時「咪亂撳Link」。

朱氏指出，最近觀察到仿冒網購平台的個案，騙徒假扮平台出售網購現金券，再聲稱以較高的價格回購；或聲稱事主成為平台VIP會員，若取消會籍就要提供銀行卡或信用卡辦理手續，繼而騙取錢財及資料。

料南向通基金增至300隻 為保障客戶安全，去年銀行不再為已「越獄（Jailbreak）」的智能手機提供手機銀行服務。金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏稱，發現有不法分子透過不知名或非正規渠道下載的應用程式（App）安裝黑客軟件，研究不為安裝該類型App之手機提供手機銀行服務。

另外，「理財通2.0」將於下周一（26日）生效。金管局稱，合資格本地銀行正在更新相關系統及操作規程，以及作出相應的人力資源調配及員工培訓，籌備工作進展順利，相信大部分合資格香港銀行能在生效日開始提供服務。由於大部分港銀將擴大南向通產品範圍，基金數目差不多翻一番，每間銀行增加基金數目10多至50隻不等，全港銀行南向通的基金數目估計將由約160隻，大增至約300隻。