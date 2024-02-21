昇世：港引資設家辦未夠誠意

港府力爭吸引全球富豪來港成立家族辦公室，獨立聯合家族辦公室昇世集團（WRISE）旗下昇世財富管理（香港）副主席王傲山表示，香港本身有自己的優勢，但要吸引一些打算外地設家辦的改道來港，吸引力度及誠意依然不夠。

要吸引資金落戶香港設辦公室，王傲山認為，需要有如「原子彈」般的強勁優勢，可是現在的情況是政府「睇緊人哋做咩，我又做啲」，卻未見創新的招數。雖然過去幾年疫情邊境關閉，導致一些富豪改在其他地方設家辦，但他相信香港很快可以追回來，因為家辦不會把所有資源投放單一地方，而且香港作為連結國際與內地的角色不變。

推WRISE Prestige擴客群 昇世集團除了幫助客戶創建自己的辦公室，亦提供面向高淨值客戶的財富管理服務（WRISE Private），昨日宣布推出投資門檻最低50萬美元的WRISE Prestige，把客戶群擴至大眾富裕市場，這批客與現有的超高淨值人士客戶所享有的優勢相當，主打的是價格透明度及獨家直接投資機會。

集團執行主席陳學彬表示，集團在香港、杜拜、上海、東京、新加坡都有辦公室，預期今年底在台灣及印尼增加據點。目前集團規模有300人左右，當中Private及Prestige的客戶經理（RM）各有40個及180個，預期年底集團將增兵到600至700人左右。

昇世財富管理（香港）首席執行官陳炳鳴指，香港投資者沒有以往那麼進取，特別是科技股，現時傾向收息為主。去年底市場開始押注美國減息，客戶對國債興趣增加，因此公司都會提供一些結構性保本產品。